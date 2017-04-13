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Batman’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Gercüş, Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalına terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan sığınaklarda mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla arazide operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, Gercüş ilçesinde bir adet sığınak içerisinde bir  adet gece görüş dürbünü, bir adet güç kaynağı, bir adet patlamamış roket mühimmatı ele geçirilmiştir. Sason ve Kozluk İlçelerinde ise 3 adet 20 milimetre çapında boş kovan, bir adet büyük boy kürek ve çok miktarda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlara incelenmek üzere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
 

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