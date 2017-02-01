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Batman'da sosyal medyada terör propagandası yapın 3 kişi tutuklandı

Batman'da sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Batman'da sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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