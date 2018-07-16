Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- AA
Rıdvan İpek'in kullandığı 34 LJ 0617 otomobil, Batman-Siirt karayolu Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında karşı yönden gelen Sabri Keskin yönetimindeki 27 C 9444 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Rıdvan İpek olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralan Sabri Keskin ile çocukları Zeynep (9), Hasine (13) ve Özlem Keskin (8), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan, Özlem Keskin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.