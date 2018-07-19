Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan DBP'li meclis üyesi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 150 kilogram esrar, 36 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi.

Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş'ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kırmızıtaş ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.