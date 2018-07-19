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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan DBP'li meclis üyesi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 150 kilogram esrar, 36 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi.

Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş'ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kırmızıtaş ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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