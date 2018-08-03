Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batman'da yolda yürüyen kadına tekme atan motosiklet sürücüsü yakalandı

Batman'da yolda yürüyen kadın eğitimci Devrim Akçakay'a, motosikleti ile geçerken tekme atıp kaçan zanlı yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitimci olarak görev yapan Devrim Akçakay'a (23), merkez Ziya Gökalp Mahallesi Serhat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yürüdüğü sırada bir motosiklet sürücüsü tekme atarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakay, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda kaçan zanlının Gürgin S. (38) olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının Akçakay'a tekme atması, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

Dünyanın en tembel insanları

Dünyanın en tembel insanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA