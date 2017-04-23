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Batman'daki kutlamalarda balonlar yandı: 5 yaralı

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında balonların parlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Atatürk Parkı'nda Vali Ahmet Deniz ile Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Şevket Aksoy'un da katıldığı tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Bu sırada, kadın görevlinin taşıdığı onlarca balon, henüz belirlenemeyen nedenle parladı. Parlama sonucu alevlerden görevli kadın ile 4 kişi yaralandı.

İlk müdahaleyi Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu ile İl Halk Sağlık Müdürü Vechettin Acar'ın yaptığı yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından tören sonlandırıldı.

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