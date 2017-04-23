Batman'daki kutlamalarda balonlar yandı: 5 yaralı

TOKİ onbinlerce aileyi ev sahibi yapacak

TOKİ, bu yıl 10 bin 793 konutun yapımına başladı, değerlendirme aşamasındaki bin 580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bugüne kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştı.