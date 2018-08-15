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Batman'daki patlamanın EYP'den kaynaklandığı tespit edildi

Batman'da dün meydana gelen 4 çocuğun yaralandığı patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. Patlama ile ilgili aralarında yaralanan çocukların babalarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Batman'da dün meydana gelen ve 4 çocuğun yaralandığı patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirlendi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yaralanan çocukların babalarının da olduğu öğrenildi.
 
El yapımı patlayıcının, terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesi ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yapıldığı gün olan bugün yapılacak saldırılarda kullanılacağı değerlendiriliyor.
 
Merkez Yeşiltepe Mahallesi 216. Sokak'taki bir evin bahçesinde dün patlama meydana gelmiş, patlamada Harun (12), Mervan (6), Servan Değer (4) kardeşler ile kuzenleri Enes Değer (9) yaralanmıştı.

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