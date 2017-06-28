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Batman'ın Beşiri ilçesinde traktör devrildi: 1 ölü

Beşiri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Batman'ın Beşiri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Tunç (47) yönetimindeki 72 AC 976 plakalı saman yüklü traktör, Üçkuyular köyünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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