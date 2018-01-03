Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bayburt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bayburt merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayburt, İstanbul ve Muğla'da 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.B, S.K, E.K. ve Y.T. "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı. G.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibi sonucu Bayburt, İstanbul ve Muğla'da 28 Aralık'ta 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Uçurumun tepesinde kurulu sıra dışı şehir: Amediye

Uçurumun tepesinde kurulu sıra dışı şehir: Amediye

Öğrenciler örümcek drone yaptı

Öğrenciler örümcek drone yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA