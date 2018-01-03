Bayburt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Bayburt merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
- AA
Bayburt, İstanbul ve Muğla'da 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.B, S.K, E.K. ve Y.T. "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı. G.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibi sonucu Bayburt, İstanbul ve Muğla'da 28 Aralık'ta 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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