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Bayburt'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bayburt'un Demirözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymür köyündeki tarlasından hasat ettiği şeker pancarını ilçe merkezine götüren Sezer Şahin'in (20) kullandığı 29 AP 452 plakalı traktör, Karakaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Traktörün altında kalan Şahin'i yoldan geçerken fark eden köy muhtarı Adem Boncuk, 112 acil servis ve jandarma ekipleri ile köy halkına haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları Şahin'e ilk müdahalede bulundu. Şahin, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.

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