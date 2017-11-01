Bayburt'ta FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan 7 tutuklu sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dorukhan Mehmet Taşkın, Abdulkadir Özata, İsmail Can, Mine Olüç, Recep Yılmaz, Remzi Duygu, Tamer Ergül, avukatları ile yakınları katıldı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ve bu örgüte herhangi bir suç işleme kasdıyla katılmadıklarını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Karar öncesi mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar da avukatlarının beraat ve tahliye taleplerine katıldıklarını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdulkadir Özata'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, örgüt adına askeri okullara eleman kazandırdığı iddia edilen Dorukhan Mehmet Taşkın'a 9 yıl 9 ay, Mine Olüç'e 7 yıl 9 ay 22 gün, Recep Yılmaz ve Tamer Ergül'e 7 yıl 6 ay, İsmail Can ile Remzi Duygu'ya ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, yargılamaları tutuklu olarak yapılan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.