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Bayburt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu silahla vurularak öldü

Bayburt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S, bitişikteki iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'e ateş etti.

Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Ramazan Şimşek ise yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S'yi gözaltına aldı.

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