Bayburt'ta patlamamış top mermisi bulundu

Top mermisini fark eden bir vatandaşın olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, merminin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti.

Bomba imha uzmanları, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana inerek inceleme yaptı.

Daha öncede aynı bölgede üç top mermisinin bulunduğu alanı inceleyen ekipler, başka mermi bulamadı.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkarılan top mermisi kontrollü olarak patlatılmak üzere askeri alana götürüldü.

Top mermisinin hangi zamana at olduğu belirlenemedi.