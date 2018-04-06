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Baydöner’den Çocuklara Özel Resim Yarışması “Çocukların Gözünden Baydöner”

Baydöner, “Canın çektiyse durma Cosss” melodisi ile kalplerini fethettiği çocukları şimdi de eğlenceli bir resim yarışmasına davet ediyor. Renklerin gücünü hayal güçleriyle birleştiren çocuklar, yeteneklerini kağıda döküyor. 30 Nisan 2018 tarihine kadar Facebook veya Instagram’dan #çocuklarıngözündenbaydöner hashtagi ile paylaşılan resimler arasından birinci seçilene ipad hediye edilirken, katılan tüm çocuklar adına da Koruncuk vakfına bağışta bulunulacak.

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Baydöner, düzenlediği resim yarışması ile çocukların hayallerine ortak oluyor, çocuklar için resim yapmayı keyfe dönüştürüyor. Yarışmanın birincisine Ipad hediye edilirken, birinci gelen resim Amerikan servis olarak basılarak tüm Baydöner restoranlarında sergilenecek.

6-13 yaş arası tüm çocukların hayal güçlerine açık olan yarışmanın konusu “Çocukların gözünden Baydöner”. Resimlerini 5-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Facebook veya Instagram’dan paylaşan tüm çocuklar, Koruncuk Vakfı tarafından gönderilen dijital bağış sertifikasının da sahibi oluyor.

Lezzet tutkunlarının değişmez adresi Baydöner, düzenlediği yarışma ile geleceğin ressamlarının yaratıcı hayal güçlerini ortaya çıkarıyor.

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