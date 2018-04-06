Baydöner’den Çocuklara Özel Resim Yarışması “Çocukların Gözünden Baydöner”

Baydöner, düzenlediği resim yarışması ile çocukların hayallerine ortak oluyor, çocuklar için resim yapmayı keyfe dönüştürüyor. Yarışmanın birincisine Ipad hediye edilirken, birinci gelen resim Amerikan servis olarak basılarak tüm Baydöner restoranlarında sergilenecek.

6-13 yaş arası tüm çocukların hayal güçlerine açık olan yarışmanın konusu “Çocukların gözünden Baydöner”. Resimlerini 5-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Facebook veya Instagram’dan paylaşan tüm çocuklar, Koruncuk Vakfı tarafından gönderilen dijital bağış sertifikasının da sahibi oluyor.

Lezzet tutkunlarının değişmez adresi Baydöner, düzenlediği yarışma ile geleceğin ressamlarının yaratıcı hayal güçlerini ortaya çıkarıyor.