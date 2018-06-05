Bayındır'da zeytinlikte yangın çıktı yangın

Yangın, öğle saatlerinde Elifli Mahallesi Eski Mezarlık Mevkii'ndeki zeytinlik alanda çıktı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir ve Bayındır Belediyesi ekipleri, yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı tahmin edilen yangını söndürmek için çalışma başlattı. 17 arazöz, 6 su tankeri, 2 helikopter, 1 amfibi uçak ile müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Bölgedeki zeytin ağaçları ise büyük ölçüde zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı, zarar gören alanın tespiti için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.