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CHP'li Baykal fena saçmaladı: Yüzde 50 yetmez!

CHP'li Deniz Baykal, katıldığı canlı yayında yeni bir skandala imza attı. Baykal, 'evet' için en az yüzde 70 kriterinin olması gerektiğini söyledi.

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan CHP'li Deniz Baykal akıl almaz bir teklifte bulundu.

Baykal, referandumda "evet" için yüzde 70 kriterinin getirilmesi gerektiğini söyledi.  

 

 

 

Baykal şunları söyledi:

Bir anayasa yapıyoruz. Bir devletin en önemli belgesi. Bu kadar önemli bir belgenin en doğru şekilde çıkması lazım. Bunun herhalde yüzde 80'in üzerinde çıkması lazım. Yüzde 50'yi geçti mi anayasa değişikliği kabul görüyor. Bir kota lazım. Yüzde 50 yetmez. 

Bütün toplumu kucaklayacak bir metin olması için yüzde 50'yle, yüzde 60'la, yüzde 65'le olmaması lazım. Bunun asgari yüzde 70 civarında bir oyla geçmesi lazım. 

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