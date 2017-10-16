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Güzel: Baykal'ın sol tarafında kısmı bir güçsüzlük var

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Güzel, 'Bilinci açık, durumu iyiye gidecektir. Sol tarafında kısmı bir güçsüzlük var' dedi

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Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili, "Stent koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Kol ve bacağında hafif güçsüzlük var. Tedavimiz devam edecek. Sol kolu ve sol bacağında kısmi hafif derecede güçsüzlük var. Şu anda cerrahi operasyonluk bir durum yok" diye konuştu.

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