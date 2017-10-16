Güzel: Baykal'ın sol tarafında kısmı bir güçsüzlük var

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili, "Stent koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Kol ve bacağında hafif güçsüzlük var. Tedavimiz devam edecek. Sol kolu ve sol bacağında kısmi hafif derecede güçsüzlük var. Şu anda cerrahi operasyonluk bir durum yok" diye konuştu.