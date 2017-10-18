Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Özgür Özel: Baykal'ın sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberlerin tamamı asılsızdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, 'Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Doktorların açıklamasının ardından bir televizyon kanalının muhabirince sosyal medyada paylaşımda bulunulduğunu bildiren Özel, bu paylaşımın endişe yarattığını ifade etti. Paylaşımın ardından Baykal'ın doktoruyla görüştüklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."

Sosyal medyada paylaşılanların infial yarattığını vurgulayan Özel, bu paylaşımların Baykal'ın sevenlerini ve Türkiye'yi tedirgin ettiğini söyledi.

Baykal'ın sağlık durumunun değişmediğini, durumun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını bildiren Özel, "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." diye konuştu.

Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Helikopterle drift yapan çılgın Türk pilot

Helikopterle drift yapan çılgın Türk pilot

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA