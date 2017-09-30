Baykal'ın evinin kilidini açan FETÖ'nün çilingiri gizli tanık oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi 8 ayrı suçtan iddianame hazırladı.

İddianamede ifadesine yer verilen "Kılıç" kod adlı gizli tanık, örgüt üyelerinin İstanbul ve Ankara'da pek çok adreste evlere girmek için kendisini kullandığını belirtti.

2008-2013 yılları arasında istihbarat birimlerinde görev yapan FETÖ mensubu polislerin, kapı açma ve kapı tamiri konusundaki birçok talebini yerine getirdiğini anlatan gizli tanık Kılıç, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kızılay Mithatpaşa Köprüsü'nün ayağının sağ tarafındaki yer, Çukurambar, Ümitköy Angora Evleri, Çankaya Turan Güneş Bulvarı, Çankaya Birlik Mahallesi Doğukent Caddesi civarı, Hoşdere Caddesi, Batıkent'te Özyuvam Sitesi civarında ve Harb-İş Sitesi, Maltepe GMK Bulvarı üzeri, Dikmen Mevlana Bulvarı, Kızılay'da bir sendika binası, Yenimahalle MİT Lojmanları yanında Tarım Bakanlığı lojmanlarının arkası, Şentepe'de TOKİ bloklarının arkası, Balgat MHP binasının sol çaprazı, Sincan Plevne Mahallesi, Çinçin Bağları gibi çok değişik yerlere benzer şekilde beni götürerek çilingir hizmeti aldılar. Ayrıca bir defa da İstanbul'a Bağdat Caddesi'ne götürdüler."

FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket eden örgüte mensup Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında ve bağlı birimlerinde görev yapan şüpheliler Sedat Zavar, Ali Özdoğan, Hami Güney, Erol Demurhan, Tamer Özbek, Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik'in aldıkları örgütsel talimat doğrultusunda gizli tanık Kılıç'ı da yanlarına alarak birçok adrese yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Baykal'ın evinin kilidini açmış

İddianamede yer alan tespitlere göre, Deniz Baykal'ı hedef seçen şüpheliler, Baykal'ın Ankara'daki konutuna böcek tabir edilen ses ve görüntü aktarmaya yarayan cihaz yerleştirmek için hazırlık yaptı. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli şüpheliler Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik, gizli tanık "Kılıç"ın kilitli kapıyı açması üzerine Baykal'ın evine girdi.

Bu çalışma sırasında çevre kontrolü yapan istihbarat görevlileri, sitenin güvenlik görevlilerinin binaya yaklaşmaları üzerine evdeki polisleri uyarırken, çalışma sonunda şüpheliller, Baykal'a ait adrese görüntü ve ses aktarma cihazı yerleştirdi.

Süs çiçeğinin aynısını yaptırmışlar

Müşteki eski siyasetçi Feridun Pehlevan'ın özel hayatına ait görüntü ve ses kaydı temin etmek amacıyla şüpheliler Sedat Zavar, Ali Özdoğan, Hami Güney, Erol Demurhan, Tamer Özbek, ve Özgür Türker, Pehlevan'a ait adrese görüntü ve ses aktarma cihazı monte ettiler.

Ayrıca, şüpheli Özgür Türker, resmi bir görevlendirme yazısı olmadan gizli tanık Kılıç'ı da alarak şüpheli Özbek'in aracıyla 26 Ekim 2009'da İstanbul'a giderek, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğündeki FETÖ'cü polislerle irtibat kurup Pehlevan'ın evine girdiler.

İddianameye göre, İstanbul polisinin çalıştığı çilingirin daire kapısının kilidini açmaya çalışırken bozması üzerine, kapı kilidini açan gizli tanık Kılıç, bozulan kilidi de tamir etti. Daha sonra şüpheli Cengiz Söğüt evin oturma odasında bulunan televizyonun içine görüntü aktarma cihazı yerleştirdi. Yatak odasına da cihaz yerleştirmesi talimatı üzerine, Söğüt, yatak odasında cihaz yerleştirilecek uygun yer bulunmadığından bu talimatı yerine getiremedi. Bunun üzerine benzerini yaptırmak için odada bulunan süs çiçeğinin fotoğrafını çekti ve evden ayrıldı. Gizli tanık Kılıç da uçakla Ankara'ya döndü.

Söğüt, fotoğrafını çektiği çiçeğin benzerini Ankara'da yaptırıp içine görüntü ve ses aktarma cihazı yerleştirerek, daireye bırakmak üzere tekrar İstanbul'a gitti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile daireye tekrar giren Söğüt, hazırladığı çiçek ile dairede bulunan çiçeği değiştirip daha sonra Ankara'ya döndü.