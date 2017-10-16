Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Bingöl: Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, ziyaret çıkışı yaptığı açıklamada, "Antalya milletvekilimiz Deniz Baykal, bugün sabah saatlerinde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleri önce bir özel hastaneye kaldırılıyor daha sonra ileri tetkik yapmak üzere İbni-Sina Hastanesine transfer ediliyor. Pıhtı atması sonucu damar tıkanıklığı söz konusu, yapılan anjiyo ile damar açıldı. Pıhtının oluşturduğu sorunlar giderildi. Şu anda yoğun bakıma alıp takip edecekler" ifadelerini kullandı.

Hastaneden Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.