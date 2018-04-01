Bayrak ve vatan sevgisi her şeyin üzerinde

6 Nisan Polis Haftası’nda vizyona girecek olan ‘Kızım ve Ben’ filminde Özel Harekat polisini canlandıran Cemal Hünal bu rol için çok sıkı eğitim aldığını belirtti. Diriliş dizisindeki Ares rolüyle de hayranlarından çok iyi tepkiler alan başarılı oyuncu Hünal ile Doruk polisi ve Ares’i konuştuk.

- Kızım ve Ben filmindeki rolünüzden bahseder misiniz?

Doruk bir Özel Harekat Polisi. Aynı zamanda kızını tek başına büyüten bir baba. Mesleğine çok bağlı. Kızının bir anne eksikliği hissetmemesi için elinden gelen her şeyi yaptığı için kendini fazlasıyla yıpratıyor. Sade bir yaşam süren, bu bilinçler üzerine hayatını kuran kendini doyurabilen gayet tok bir insan aslında.

- Bu rol manevi olarak nasıl etkiledi sizi?

Rolün çok farklı bir yükü vardı. Özel harekatçı her an şehit olabilir, sakat kalabilir. Dolayısıyla bu tip roller oynadığınızda ister istemez hayatınızı bir gözden geçiriyorsunuz.

- Görev yapan Mehmetçiğimize, polisimize neler söylemek istersiniz?

Türkiye, Avrupa ile Asya’nın ortasında medeniyetler arasında bir köprü oluşturan ve dünyada olup biten her şeyden olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenen kendi ayakları üzerinde kendi kimliği kendi kişiliği ile durabilen bir ülke. Stratejik olarak zor bir konumda. Bu geçtiğimiz yüz yılda da neleri atlatıp da nasıl ayakta kalabileceğini bir kez daha gösterdi. Toplumsal huzuru sağlayanlar o bayrak ve vatan sevgisiyle görev bilinciyle canlarını ortaya koydu Fethi Sekin gibi….Böyle bir fedakarlığı hiçbir şeyle ölçemezsiniz.

- Afrin Zaferi için duygularınızı sorsam…

Allah Mehmetçiğimizi korusun. Zafer çok gurur verici bir kere. Şehit haberleri içimizi parçalıyor. Biz savaş bölgesinde yaşıyoruz. Her zaman öyle oldu. Vatan bayrak sevgisi her şeyden önce gelmeli.

BÖYLE BİR SETTE ÇALIŞMADIM

- Gelelim Diriliş dizisi ve Ares’e…

Ares’i oynamak Diriliş’te çalışmak çok büyük bir ayrıcalık. Bu kadar nizami, disiplinli, her şeyin anında halledildiği, profesyonel ekibin yer aldığı bir televizyon setinde bulunmadım.Hayatımda Metin Günay gibi bir yönetmenle asla çalışmadım. Sette herkesten fazla çalışıyor. Kendisinden öğrenecek çok şeyimiz var. Gerçeklikten asla taviz vermeyen, çok disiplinli bir yönetmen. Böyle aksiyonu bol, dönem dizisinde haftanın 6 günü sabah 9 akşam 5 çalışıyoruz. Başka hiçbir yerde bunun mümkün olacağını düşünmüyorum. Mehmet Bozdağ müthiş bir yapımcı. Canını dişine takıyor ve çok özverili. Böyle bir ekibi bir araya getirmek gerçekten ayrı bir meziyet.

- Ares Müslüman oldu. Sokakta nasıl tepkiler aldınız?

Zaten Ares kötü olmasına rağmen sokakta çok ilgi görüyordu. Çok iyi karşılanıyordum. “Ertuğrul kafanı ne zaman kesecek diyorlardı?” Ben de işin doğrusu obanın gençleri benim kafamla çift kale maç yaparlar diyordum ki tamamen farklı bir yöne gitti. Kelime-i Şahadet getirdi ve Müslüman oldu. Çok anlamlı ve yerinde oldu…

- Bundan sonraki hedefiniz nedir?

Kendi filmimi çekmek.

- Oyunculuk zor bir yolculuk. Bu serüvende neler öğrendiniz?

Kitap yazmam lazım.

- Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz?

Atçılık ve okçuluk benim en büyük ilgi alanım. İnanın başka bir şey yapmak içimden gelmiyor. Oğluma ve aileme zaman ayırıyorum. Yazdığım hikayeler var. Acelem yok ama ileride değerlendirmek istiyorum.

Elimizde olan her şey için bol bol şükretmeliyiz