Bayraktar ailesi baba memleketinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6' ncı torunu, Bayraktar ailesinin ilk çocuğunun fotoğrafları çiftin Trabzon Rize seyahatinde bir kez daha görüldü.



'BİR KEZ DAHA BÜYÜLENDİK...'



Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la birlikte Twitter’dan fotoğraflar paylaşan Selçuk Bayraktar, “Baba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha büyülendik...” ifadelerini kullandı.















