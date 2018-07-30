Bayraktar ailesi baba memleketinde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Trabzon-Rize seyahatinde eşi Sümeyye Bayraktar ve bebeğinin de bulunduğu fotoğraflar paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6' ncı torunu, Bayraktar ailesinin ilk çocuğunun fotoğrafları çiftin Trabzon Rize seyahatinde bir kez daha görüldü.
'BİR KEZ DAHA BÜYÜLENDİK...'
Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la birlikte Twitter’dan fotoğraflar paylaşan Selçuk Bayraktar, “Baba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha büyülendik...” ifadelerini kullandı.
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