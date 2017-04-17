Bayraktar'dan TSK'nın envanterine bir İHA daha
Bayraktar Mini İHA'ların 'V3 serisi' de artık TSK envanterine girdi.
Terörle mücadeleye önemli bir katkı sağlayan ve Baykar tarafından 'yüzde yüz yerli' olarak imal edilen Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de artık TSK envanterine girdi.
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