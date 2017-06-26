Kuşadası'nda bayram indimi otelleri doldurdu

Kuşadası, son yılların en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili nedeniyle gecelik konaklama ücretlerinde indirimlerin yapıldığı turistik ilçedeki otellerde yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranları yakalandı.

Yerli turistin ağırlıkta olduğu ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle plajlar, havuzlar ve su parklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok kentten gelen tatilciler, büyük otelleri doldurdu. İlçede 5, 4 ve 3 yıldızlı otellerin yanı sıra pansiyon ve tatil köylerinde yer kalmadı.

Yakın yerleşim yerlerinden günübirlik tatilcilerin de ziyaret ettiği Kuşadası'nda plaj, havuz ve su parklarında yoğunluk oluştu.

Bayram boyunca girişlerin ücretsiz olduğu Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da turistlerden ilgi görürken, girişte uzun araç kuyrukları dikkati çekti.

Kuşadası Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Bülent İlbahar, ilçede son zamanların en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığını vurguladı.

İlbahar, "Kuşadası, bayram haftasıyla birlikte turizmde bir patlama yaşıyor. Bayram haftasıyla birlikte beklenenin üzerinde bir hareketlilik yakaladı. Bu hareketliliğin bayram sonrasında da Avrupa, İran, Rusya gibi bölgelerden de artan rezervasyon talepleriyle ekim ayı sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.