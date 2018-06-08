Bayram tatili için stil önerileri

Bayramı mutlu bir şekilde karşılamanızı sağlayacak parçalar, son trendler hakkında ipuçları ve kombin önerileri ile bayram alışverişinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sıcaklık arttıkça seçimlerinizin hafif, doğal kumaşlardan ve güneş dostu renklerden yana olması önceliğiniz olmalı.

AİLE ZİYARETİ:

Ailelerimiz ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bayramları ayrıcalıklı hale getirmek için kıyafetlerimize ayrı özen gösteriyoruz. Bu yaz pastel tonlar, ışıltılı detaylar, rahat kesimli modeller bayram kombinlerini etkisi altına alacak. Pastel tonların sakin gücünden ilham alarak hem soft, hem de şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Sade kombinleri seviyorsanız, tek renk kombinlerinizi şık bir ipek eşarpla ve renkli bir çanta ile çarpıcı hale getirebilirsiniz.

Sarı, mint yeşili ve ekru, ferahlatan etkileriyle yaz kombinlerinin en çok tercih edilecek renkleri olacak.

YAZ TATİLİ:

Bayram ile başlayan yazlık ve tatil döneminde özellikle doğal kumaşlar ve açık renkler öncelikli tercihiniz olmalı. Serin tutan, bol ve tek parça kıyafetler sıcak günlerin daha konforlu geçmesini sağlayacak. Ayrıca, yaz sezonunda elbiseler için gardırobunuzda geniş bir yer ayırmaya başlayabilirsiniz. Tek parçada şık olabilmenin anahtarı ise, yaza çok yakışan floral desenli elbiselerde!

DENİZ KIYISI:

Yaz boyunca gideceğiniz tatil ve yazlık planlarınız için burkiniler, incecik şallar ve sandaletler kurtarıcınız olacak. Eğer tatilinizi teknede yapmayı planladıysanız mavi, beyaz ve kırmızı çizgileri karıştırarak yaz güneşini en ferah kombininizle karşılayabilirsiniz. Denizin ve güneşin tadını çıkarırken maviden ilham almayı unutmayın.

Tüm gardıropların kurtarıcısı feraceler de bu sezonun gözdeleri arasında. Ne şıklığımdan ne de konforumdan ödün vermem diyorsanız, bu yıl ince ve kullanışlı detayları ile feraceler her gardıropta mutlaka olmalı!

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