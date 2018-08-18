Bayram tatilinde jandarmadan etkin denetim

Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından trafik güvenliği için ülke genelinde 29 bin trafik personeli görevlendirildi. Denetimler bin 450 trafik aracı, 41 drone ve bir helikopterle gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekiplerinin Ankara-Kırıkkale yolundaki Mamak yol kontrol noktasındaki denetimleri aralıksız devam ediyor. Jandarma personeli tarafından kullanılan tak-bul gözlük ve barkod/karekod sorgulama cihazı sayesinde kişilerin kimlik sorgulaması bir dakikadan kısa süre içinde tamamlanıyor. Denetimler sırasında insansız hava aracını da etkin şekilde kullanan ekipler, sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini havadan denetlerken, dedektör köpekler tarafından araçlarda patlayıcı ve uyuşturucu madde araması yapılıyor.

Sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, araç sürerken cep telefonu kullanmamaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyaran jandarma ekipleri, araçta çocuk koltuğunun ve yorulan sürücülerin mola vererek dinlenmelerinin önemini anlatıyor.

Tümgeneral Güney yol kontrol noktasında

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, yol kontrol noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri için komutanlık olarak havadan ve karadan gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tatil dolayısıyla yola çıkan vatandaşlara uyarılarda bulunan Güney, trafik kazalarının üçte birinin aşırı hızdan kaynaklandığına dikkati çekti. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 75'inde emniyet kemerinin takılmamış olduğunun tespit edildiğini belirten Güney, araç içerisinde bulunan herkesin emniyet kemeri takması gerektiği uyarısında bulundu. Güney, "Bizim Jandarma Teşkilatı olarak asli görevimiz, vatandaşımızın can ve malını korumaktır. Bizler can ve mal emniyeti için şu anda gerekli etkin tedbirleri aldık. Onlara yardımcı olacağız. Bütün arkadaşlarımız yollarda. İnşallah bu bayram daha az üzüleceğiz. Bunu umuyorum." diye konuştu.

"Araç sürerken cep telefonlarını lütfen kullanmasınlar"

"Denetimler arttıkça kazalar azalıyor" diyen Güney, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda denetimleri en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Başkan Erdoğan'ın kabinenin kurulmasının ardından açıkladığı ilk 100 günlük hedefler arasında trafik kazalarının azaltılmasının da yer aldığını anımsatan Güney, emniyet kemeri ve aşırı hız başta olmak üzere etkin denetimden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Güney, "Emniyet kemeri ve aşırı hız konusunda duyarlı olursak inanıyorum bu bayramda daha az üzüleceğiz." dedi.

Direksiyon başında cep telefonu kullanmanın sürücünün dikkatini dağıttığına işaret eden Güney, "Sürücünün bir anlık gafleti kazaya sebep oluyor. Bu nedenle araç sürerken cep telefonlarını lütfen kullanmasınlar. Kullanmaları gerekiyorsa bir kenara çekip istedikleri kadar konuşabilirler. Sürüş esnasındaki cep telefonu kullanımı, sürücünün sadece kendisini değil yanındakilerin ve diğer sürücülerin de can güvenliğini ve trafik emniyetini tehlikeye atması açısından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güney'den sürücülere uyarılar

Vatandaşların bayramını kutlayan Güney, kontrol için durdurulan sürücülere emniyet kemeri takmaları, hızlı gitmemeleri ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Güney, araçlarda bulunan vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler ile çeşitli hediyeler verdi.

Denetimler sırasında Ankara İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihat Çelik, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkan Vekili Yarbay Ferhat Aslan ve Mamak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kaplan da hazır bulundu.