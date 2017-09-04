Bayram tatilinde yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi Bayram tatilinin son gününde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. 10 günlük tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.