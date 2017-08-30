Bayram tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları 41 can aldı Bayram tatilinin beşinci gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 41'e yaralı sayısı ise 299'a yükseldi.