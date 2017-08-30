Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bayram tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları 41 can aldı

Bayram tatilinin beşinci gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 41'e yaralı sayısı ise 299'a yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayram tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin beşinci gününde, Batman, Bilecik, Çorum, Denizli, Tokat, Kocaeli, Gaziantep, Kastamonu, Amasya, Kırıkkale, Adıyaman, Aksaray, Konya, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Aydın, Bartın, Tokat'ta trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 41'e yaralı sayısı ise 299'a yükseldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Somalili öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram mesajı

Somalili öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram mesajı

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA