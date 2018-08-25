Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk arttı

Kurban Bayramı’nın sonrası tatilcilerin İstanbul’a dönüşü devam ederken, başta tatil beldeleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından mega kente gelmek için hava ulaşımını tercin eden yolcular, Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oluyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala kente bağlanan kara yollarının yanı sıra hava ulaşımında da yoğunluk artıyor. Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi İstanbul’a gelmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı’nı İstanbul dışında geçirdikten sonra dönüş yapan on binlerce tatilci, havalimanının İç ve Dış Hatlar terminallerinin geliş katlarında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Öte yandan, havalimanından çıkış yapan vatandaşlar taksi sırasında da kuyruk oluşturdu.

Ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek üzere Almanya’dan geldiğini belirten Orhan Şen, “Almanya’dan geldik İstanbul’da akrabalarımız vardı. Bayram nedeniyle onları ziyaret ettik. Buradan Trabzon’a gidip ailemizi ziyaret ettik. İstanbul’a geldik. Tekrar Almanya’ya gideceğiz. Yoğunluk vardı ama havalimanları çok güzel organize edilmiş çok iyi çalıştılar. Çok kalabalık ama kimse beklemedi” şeklinde konuştu.

“Kalabalığı görünce kabus geri döndü dedik”

İzmir’den gelen bir başka yolcu ise “İzmir’e tatil için gitmiştik eşimizle birlikte. Hem aile ziyareti hem de 9 günlük bayram tatilini değerlendirdik. Burada ki kalabalığı görünce kabus geri döndü dedik. Az önce trafik durumuna bakarken her yer yeşildi. Pazartesinden itibaren her yer kırmızı olacak” dedi.

“Yoğunluk var o yüzden bir gün önce dönmeyi planladık”

Bayram tatilinden dönen diğer bir yolcu da “Eşimle birlikte İzmir’e gittik tatile. Döndüğümüz için hiç mutlu değiliz. İzmir çok güzeldi ama mecburuz. İzmir Havalimanı’nda da yoğunluk vardı. Burada da yoğunluk var. Muhtemelen yarın daha yoğun olacak. Biz o yüzden bir gün önce dönmeyi planladık” dedi.

27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi bayram yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.