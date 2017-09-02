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Bayram tatilinin dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyruklarına neden oldu.

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Kurban Bayramı için 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından çoğunluğu İstanbul ve Trakya'nın çeşitli illerinden yola çıkarak Akdeniz ve Ege sahillerine geçen çok sayıda tatilci, dönüş yolunda yine Çanakkale'yi tercih etti.

BAZI TATİLCİLER ERKEN DAVRANDI

Bayram öncesi Eceabat ve Gelibolu İlçeleri'nde Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen çok sayıda sürücü, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi üzerinde bekletirken feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.

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