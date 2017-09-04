Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi, bayramın son gününde de Kocaeli TEM Otoyolu'nda devam ediyor.
- İHA
Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi bayramın üçüncü gününde sabah erken saatlerde başlamıştı. İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, bayramın dördüncü gününde de Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle İzmit Bekirdere viyadükleri ile Gültepe Tünelleri arasında araçlar ağır ağır ilerlemeyi sürdürüyor.
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