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Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

  • AA
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7'inci gününde Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Adana, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Ordu ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, yaralanan 73 kişi hastanelere kaldırıldı.
 
Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin yedinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye, yaralananların sayısı 671'e yükseldi. 

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