Bayramda hava durumu nasıl olacak? İstanbul İzmir Ankara bayram hava durumu son dakika

Bayramda hava durumu nasıl olacak, İstanbul Ankara İzmir hava durumu bayramda nasıl soruları Meteoroloji son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Bayramda hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Hava durumu raporu günlük, haftalık ve 15 günlük olarak yayınlanıyor. Hafta başında yapılan değerlendirmede Salı ve Çarşamba günleri yağış olacağı söylenmişti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ta vatandaşları kötü hava şartlarına karşı uyardı. Yağışın olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bayramda havan nasıl olacak sorusunu akıllara getirdi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre bayramın ilk günlerinde hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk günlerinde yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bayramın 2. 3. ve 4. günlerinde ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. İstanbul Ankara İzmir hava durumu ve il il bayram hava durumu değerlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı’nın birinci günü olan perşembe günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bayramın birinci günü için hava durumu tahmin haritası aşağıda yer almaktadır.

Serin ve yağışlı sistemin cuma günü kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bayramın ikinci günü için hava durumu tahmin haritası.

Bayramın 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte çarşamba günü batı bölgelerde, perşembe günü iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve ülkemiz genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Muğla, Denizli ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

IZMIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KADİR TOPBAŞ’TAN HAVA DURUMU UYARISI

Kadir Topbaş Salı ve Çarşamba günleri için uyarı yapmıştı. Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.