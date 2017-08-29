Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji ‘dikkat’ dedi! Bayram öncesi fırtına ve sağanak geliyor!

Meteoroloji, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren yıldız / poyraz fırtınası beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının 75 km'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Trakya’da sıcaklık düşüyor. Doğu ve Orta Karadeniz’de ayrıca İstanbul’un kuzeyinde yağış var.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden alınan bilgilere göre bayramın ilk günlerinde hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Bayramın ilk günlerinde yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bayramın son gününde ise hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yağışın da bayramın ilk günlerinde olduğu gibi mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul’un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin’in iç kesimleri, Çanakkale’nin kuzey ilçeleri, Burdur’un güney ilçeleri, Adana’nın kuzey ve Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay’ın kuzey kıyı ilçeleri(Dörtyol, Erzin)’nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, Trakya’da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz’in batısı ile Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul’un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu açık, doğusu ile zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Hatay’ın kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) ile Antalya ve Mersin’in iç kesimleri, Burdur’un güneyi, Adana’nın kuzey ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerini yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa saüreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara’da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durum : Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) , Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu : Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam kuzeyi 7 (60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (30-50 km/sa), Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğleden sonra kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), öğle Orta Akdeniz’de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.