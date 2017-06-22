Bayramda otobüs vapur metro toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı il il liste

Bayramda otobüs metro vapur toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı İstanbul Ankara Batman Adana Şanlıurfa Gaziantep Batman Konya Giresun bayramda otobüs ücretsiz mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Hicri takvimin 9. Ayı olan Ramazan ayında en çok yapılan ibadetlerden biri olan oruç ibadeti 27 Mayıs’ta başladı. Müslümanlar ilk orucu bu tarihte tuttular, son orucu ise arefe gününde 24 Haziran’da tutacaklar. Ramazan ayının bitiminden sonra Ramazan bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Müslümanlar bayramda sevdiklerini, akrabalarını, büyüklerini ziyaret ederler. Bu nedenle de bayramda ulaşımın ücretsiz veya indirimli olması vatandaşlar için önemli bir noktadır. Konuyla ilgili İETT yetkilileri tarafından resmi açıklama yapıldı. Toplu taşıma arefe gününde normal işleyişi ile devam edecek. . İETT yetkilileri yaptıkları açıklamada ''Ramazan Bayramı'nda Pazar günü sefer saatleri ve yüzde 50 indirimle; arife günü iş günü sefer saatleri ile hizmetinizdeyiz.'' dediler. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’da 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyolların Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağını açıkladı. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle…

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyolların Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

BAYRAMDA İSTANBUL’DA OTOBÜS METRO VAPUR ÜCRETSİZ Mİ

Daha önce İstanbul’da bayram günlerinde ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağı açıklanmıştı. Bu karara göre, otobüs, özel halk otobüsleri, metrobüs, tramvay, nostaljik tramvay, metro, füniküler ve şehir hatları vapurlarında uygulanacak yüzde 50 indirim, 25 Haziran 2017 saat 06:00´dan 27 Haziran 2017 saat 24:00´e kadar geçerli olacak.

İZMİR’DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi de bayram süresince toplu ulaşım araçlarına binişlerde yüzde 50 indirim yaptığını ve mezarlıklara tahsis edilen araçlarda ise ulaşımın ücretsiz olduğunu açıklamıştı.

ANKARA’DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

“Bayramda Ücretsiz Otobüs Yolcuğu” uygulamasını, Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıklarını hatırlatan Başkan Gökçek, “Bir gelenek halini alan bayramda ücretsiz seyahat uygulaması, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince de (25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı) devam edecek” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP'TE BAYRAMDA OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ

Bayramda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar ücretsiz olurken, özel halk otobüsleri de indirimli hizmet verecek.

Ayrıca, ücretsiz otobüs seferlerine ek olarak arife gününde Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsler Balıklı Meydanı’nda 06.00 ve 19.00 saatleri arasında her yarım saatte Yeşilkent ve Asri mezarlığa ücretsiz olarak taşıma hizmeti verecek.

Bayramlarda vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri, istedikleri yerlere rahatça ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüslerle ücretsiz yolcu taşıyacaklarını kaydeden Gökçek, bayram süresince Başkentlilerin EGO otobüslerine Ankarakart'ı okutmadan binebileceklerini söyledi.

BATMAN'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

Batman Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm otobüs seferlerinde ücretsiz taşımacılık yapacak.

Bayram arifesinden itibaren bayram süresince belediyeye ait tüm otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kaydeden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Batmanlıların, Bayramın ruhuna uygun olarak ulaşımlarına olanak sağlamak amacıyla otobüs seferlerimizi bayram arifesi ve bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesi için talimat verdim. Vatandaşlarımızın eş, dost ve akrabalarına yapacakları ziyaretlere kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık” dedi.

BAYRAMDA GİRESUN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun talimatıyla geçen bayramda da gerçekleşen uygulama yine tekrarlanacak, belediye otobüsleri Ramazan Bayramı´nda vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Belediye yetkililerince yapılan açıklamaya göre 24-27 Haziran tarihlerinde arasında yapılacak olan ücretsiz taşıma hizmeti saat 07.15-17.15 saatleri arasında gerçekleşecek.

BAYRAMDA ŞANLIURFA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı halkın bayramlaşma sürecinde ulaşımı sağlamak adına bayram süresi boyunca toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar alarak, kendisine bağlı çalışan tüm araçların ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Alınan karar neticesinde 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir.

ADANA'DA BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM

Arife günü Buruk, Kabasakal, Asri, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Eski vilayetten, mezarlıklara gerçekleştirilecek ring seferleri saat 07.30'da başlayacak, 17.30'a kadar devam edecek. Mezarlıkların içinde yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara, golf araçlarıy ve belediyenin şoförlü hizmet araçlarıyla yardımcı olunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri ve metro Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürecek.

KONYA'DA BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM

Otobüs ve tramvaylar Ramazan bayramının ilk günü ücretsiz olacak. İkinci ve üçüncü günlerde ise yüzde 50 indirimli hizmet verilecek.

Konya’da toplu ulaşımda bayram süresince pazar tarifesi uygulanacak.