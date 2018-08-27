Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle İstanbul’a dönen milyonlarca vatandaş, trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle memleketleri ve gittikleri tatil bölgelerinden dönüş için yolda olan sürücüler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bağlantı yolları ve metrobüs duraklarındaki yoğunluk drone ile görüntülendi.