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Bayrampaşa Belediyesi taşeron işçilerin kadroya alınma sürecini başlattı

Bayrampaşa Belediyesi, taşeron işçilere kadro imkanı sağlayan KHK kapsamında personelleri için başvuru işlemini başlattı. İlk başvuruları ise Belediye Başkanı Atila Aydıner kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerine çalıştıkları kurumlarda kadrolu olma imkanı sağlandı. KHK’nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından kurumlardaki taşeron işçilerin başvuruları da başladı. Bayrampaşa Belediyesi, KHK kapsamında bünyesinde çalışan 800 işçinin belediye kadrosuna alınma işlemlerini törenle başlattı. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve işçiler katıldı.
 
Törende bir konuşma yapan Başkan Aydıner, “Bugün çok anlamlı ama bir taraftan da heyecanlı ve sevinçli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Yıllardan beri beklenen ama bugüne kadar hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği milyonlarca kardeşimizi ilgilendiren bir yasayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hayata geçirdi. Öncelikle yeni kadronuz sizlere hayırlı olsun. Zaten sizler bizlerle beraberdiniz. Yıllardan beri Bayrampaşa’yı birlikte imar ediyoruz. Bayrampaşa Belediyesi olarak toplamda 800 personelimiz bu yasadan faydalanacak. Bu kardeşlerimiz belediyemizin personeli olarak göreve devam edecek” dedi.
 
Yapılan konuşmanın ardından Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilk başvuruları alarak ilgili müdürlüklere havale etti. Taşeron olarak çalışan işçiler kadroya geçmenin mutluluğunu yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belediye Başkanı Aydıner’e teşekkür ettiler.
 
Taşeron işçilere kadro başvuruları 2 Ocak'ta başladı. Kadrolu olmak isteyen taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak'a kadar başvuru yapmak zorunda. Kadroya geçiş süreci de en geç 2 Nisan'da tamamlanacak.

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