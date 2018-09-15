Bayrampaşa'da çorap atölyesinde yangın çıktı
Bayrampaşa'da bir çorap atölyesinde çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
- AA
Terazidere Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki üç katlı atölyenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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