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Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, alev alarak yanmaya başladı

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı.

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E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

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