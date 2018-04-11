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BBC: İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye askeri müdahaleye için hazırız

BBC: İngiltere Başbakanı Theresa May: Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

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İngiltere Başbakanı May, Parlamento onayı arakmazsızın Suriye'ye askeri müdahale emri vermeye hazır olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı May, Parlamento onayı arakmazsızın Suriye'ye askeri müdahale emri vermeye hazır olduğunu açıkladı.

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