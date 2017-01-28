BBC muhabiri attığı tweet ile rezil oldu

BBC editörü Laura Kuenssberg, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin duvarlarındaki parlak ve sarı işlemeler ile parlak sarı asansör kapılarını 'altın zannederek' 'Altın asansörlerden hoşlanan başka dünya lideri' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Another world leader fond of golden lifts pic.twitter.com/BuqwF2VvRc — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 28 Ocak 2017

Hey Laura look at Erdogan's Presidential Compound even guards are made of GOLD! @bbclaurak pic.twitter.com/8IuzVBTl35 — Mustafa Varank (@varank) 28 Ocak 2017

Türkiye'de bulunan Başbakan Theresa May'i takip eden BBC muhabiri Kuenssberg'in paylaşımları takipçileri tarafından da alay konusu oldu.

BBC'de siyaset editörlüğü yapan Kuenssberg'e ilk cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelirken en dikkat çeken tepki ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Mustafa Varank'ın oldu. Varank paylaşımında Cumhurbaşkanlığı önündeki muhafızlardan bir görüntü kullanarak 'Hey Laura, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı külliyesindeki muhafızlara bak, altından yapılmışlar” diye tweet attı.

ÇARPITMALARIYLA MEŞHUR MUHABİR

BBC’nin politika muhabiri Laura Kuenssberg, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in 2015’teki Paris terör saldırılarından sonra yaptığı bir açıklamayı açık biçimde çarpıttığının anlaşılması üzerine BBC Yayın Kurulu tarafından tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılmıştı.