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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de paylaşım yapan ve gördüğü her sarı cismi 'altın zanneden' İngiliz gazeteciye Twitter hesabından cevap verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla altın olduğu iddiasını sosyal medyadan paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'a Twitter hesabından, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor." ifadesiyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım. Çok fazla altın var." mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'e Twitter hesabından cevap verdi.

"BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor." ifadesini kullanan Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

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