BBC Türkçe Türkiye'nin PKK mensubu olduğunu öne sürdüğü vatandaşları Türkiye sınırları içerisinde SİHA ile hedef aldığını savundu

Son günlerde, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile tartışılan açıklamalar kamuoyunda sıkça yer alıyor. Bu tartışmalara ek olarak skandal bir açıklama da BBC Türkçe'den geldi. BBC Türkçe'nin SİHA'lara ilişkin sorduğu 6 soru arasında yer alan "Kendi toprakları içinde veya kendi vatandaşlarına SİHA ile saldırı düzenleyen başka ülke var mı?" sorusuna verdiği sözde cevaplar dikkat çekici nitelikte. Verilen cevapta yer alan ifadeler ise şöyle: "Türkiye, PKK mensubu olduğunu öne sürdüğü vatandaşlarını Türkiye sınırları içerisinde SİHA ile hedef alıyor. Bu dünyada nadir karşılaşılan bir durum olsa da Türkiye tek örnek değil. New America'nın verilerine göre dünyada kendi vatandaşlarını SİHA ile öldüren ilk ülke ABD oldu.

ABD, El Kaide'nin İngilizce dergisi Inspire'ın editörü olan Suudi Arabistan doğumlu ABD vatandaşı Samir Khan'ı 30 Eylül 2011'de Yemen'de öldürerek kendi vatandaşını SİHA ile öldüren ilk ülke olarak tarihe geçti. 2015 yılında ise İngiliz vatandaşları Mohammed Emwazi, Reyaad Khan ve Ruhul Amin Suriye'de Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Bu iki ülkenin dışında Pakistan, Taliban üyesi vatandaşlarına karşı Irak, DEAŞ üyesi vatandaşlarına karşı; Nijerya da Boko Haram üyesi vatandaşlarına karşı kendi toprakları içinde SİHA saldırıları düzenledi. İsrail ise Gazze'de "terörist" olduğunu öne sürdüğü Filistinlileri SİHA'larla hedef alıyor. Ancak öldürülenlerin sıklıkla, çocukların da dahil olduğu siviller olması gerekçesiyle bu askeri politika eleştiri topluyor."