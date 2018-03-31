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BBP Genel Başkanı Destici: Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak milli ittifakın içinde olduklarını söyledi.

  • DHA
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AK Parti, MHP ve BBP ittifakının, yerel seçimlere de olumlu yansıyacağını söyleyen, ittifak konusunda MHP ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için düzenlenen anma gecesine katılmak için Manisa'ya geldi. Destici, Manisa ziyaretinde Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Manisa'dan övgüyle bahseden Destici, çok sevdiği üzüm ve zeytinin burada yetiştiğini ve sevdiği her şeyin Manisa'da olduğunu söyledi. Manisa Valiliği ziyareti, daha sonra basına kapatıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli ittifakla ilgili sorulara cevap veren Destici, 16 Nisan'daki referanduma 'evet' diyerek Türkiye'deki sistem değişikliğinin hayata geçmesinde önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Destici, yeni sistemin uygulanabilmesi için uyum yasalarının çıkması gerektiğini kaydetti.

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