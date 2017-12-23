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BBP Genel Başkanı Destici: Şehit acısı, her evin acısıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Şehit acısı, her evin acısıdır. Şehitlerimiz yurdumuzun, vatanımızın neresinde olursa olsun hepimizin şehididir.' dedi.

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Destici, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ile şehit aileleri ve gazilerle görüşen Destici, burada yaptığı açıklamada, vatan topraklarının şehit kanları ile yurt olduğunu dile getirdi.

Vatan için şehit düşenlerin, milletin şehidi olduğuna vurgu yapan Destici, şöyle konuştu:

Şehit acısı, her evin acısıdır. Şehitlerimiz yurdumuzun, vatanımızın neresinde olursa olsun, hepimizin şehididir. Edirne'deki, Ardahan'daki, Kars'taki, Sivas'taki, Eskişehir'deki de Afyonkarahisar'daki de hepsi bizim şehidimizdir. Bu vatan şehit kanlarıyla sulanmış ve şehit kanlarıyla vatan yapılmıştır. Onlara borçluyuz. Şu anda bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman Türk devleti varsa bunu öncelikle Allah'a ve şehitlerimize borçluyuz.

Kumartaşlı ise ziyaretinden dolayı Destici'ye teşekkür ederek, kendisini üçüncü kez ağırladıklarını ve gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Destici, daha sonra Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği ile Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

 

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