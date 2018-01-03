BBP Genel Başkanı Destici: Yangının çıkma nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Ankara'da Gazi Mahallesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

DESTİCİ DE BİNADA

İHA'nın haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici'nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.

TOPLANTI SIRASINDA PATLAMA SESİ

Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.