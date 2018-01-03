BBP Genel Başkanı Destici: Yangının çıkma nedeniyle ilgili inceleme sürüyor
Ankara'da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Merkezinde yangın çıktı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut patlamanın Destici'nin makam odasındaki klimada meydana geldiğini ve bu patlamanın yangına sebep olduğunu söyledi.
- AA
Ankara'da Gazi Mahallesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
DESTİCİ DE BİNADA
İHA'nın haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici'nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.
TOPLANTI SIRASINDA PATLAMA SESİ
Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.
Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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