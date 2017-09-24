BBP Genel Sekreteri Tunç:Bu referandum korsan bir referandumdur

BBP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılan Tunç, Türkiye'nin, IKBY'nin referandumunu tanımasının, kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Tunç, Anadolu'da, Çanakkale'de çarpışan Türkmenler gibi gerekirse kendilerinin de orada çarpışacaklarını ifade ederek, "PKK'lılar ve daha düne kadar bizim cebine koyduğumuz pasaport ve harçlıklarla gezen, sınırının dışına çıkabilen ne idiği belirsiz Barzani'nin almış olduğu kararı dünyanın tamamı tanımış olsa bile Türkiye asla tanımayacaktır. Ne Irak, ne de Bölgesel Kürt Yönetimi'nin anayasasında böyle bir referandumun yapılması ile alakalı bir madde, hüküm, cümle ve kelime var. Bu referandum korsan bir referandumdur. Türkiye'nin bunu tanıması, kabul etmesi mümkün değildir." diye konuştu.

PKK, PYD ,YPG ve Barzani'nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Tunç, Türkler ve Kürtlerin kardeş, söz konusu unsurların da ortak düşman olduğunu söyledi.

Tunç, IKBY'ye İsrail'in destek çıktığını kaydederek, "Benim Kürt kökenli kardeşlerimin dönüp bu desteği verenlere iyi bakmaları lazım. İkinci bir İsrail oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde BBP Gölbaşı İlçe Başkanlığına Mücahit Durgut yeniden seçildi.