Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 3 ölü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
- İHA
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 FB 1322 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan karayolunun 61. kilometresindeki Dar Köprünün korkuluğuna çarptı.
Kazada, otomobildeki Ruhi Turan (21), Berivan Yıldırım (20) ve Mehmet Salih Yıldırım (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
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