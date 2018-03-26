Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BBP'nin eski üyeleri AK Parti'ye katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kırıkkale eski İl Başkanı ve üyeleri AK Parti'ye katıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’in girişim ve temasları sonucunda Büyük Birlik Partisi eski yönetimi AK Parti’ye üye oldu. Üyeliğin kabulüne yönelik AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında tören düzenlendi. Partinin eski il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri topluca AK Parti saflarına katılırken, Başkan Dağdelen, "Büyük Birlik Partisi Kırıkkale eski il başkanı Orhan Övüç ve yönetim kurulu üyelerinin partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Büyük Türkiye’nin inşasına birlikte harç koyacağımız her dava arkadaşımız bizim için son derece değerlidir. Çünkü, biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi. Övüç ise büyük Türkiye’nin inşasında beraber hareket edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, sağduyulu bir karar verdiklerine inandıklarını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA