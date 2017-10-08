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ABD'den skandal karar! Vize başvurularını süresiz askıya aldılar

BD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik ve konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.

  • AA
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçilik ve konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla şimdiden geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

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